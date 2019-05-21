السعودية: نرفض تسييس الحج ونسهل وصول القطريين

شدد نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط، على أن حكومة بلاده ترفض تسييس الحج، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية لم تمنع أحداً قط سواء من أداء مناسك العمرة أو الحج، ولم تقم بمثل هذا التصرف ولن تقوم به.

وقال مشاط في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الثلاثاء، إن أفضل برهان للرد على الأصوات التي تنادي بتسييس المناسك، هي الجهود التي تبذلها السعودية بجميع قطاعاتها لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة.

وكشف أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى السعودية تجاوز حتى الآن ستة ملايين معتمر.

Advertisements

وفيما يتعلق بالمعتمرين الإيرانيين، ذكر مشاط أن "جميع المسلمين من أقطار العالم كافة محل اهتمام السعودية التي ترحب بقدومهم في أي وقت وتقدم الدعم في ذلك".

وفند ما أعلنته الحكومة القطرية حول المعتمرين والحجاج القطريين، مؤكداً أن "الحكومة السعودية وفرت أسهل الطرق لاستضافة القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة من خلال وصولهم لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة دون الحاجة إلى تسجيل بياناتهم قبل وصولهم".

وكانت الحكومة السعودية أعلنت مؤخراً أن بإمكان القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.