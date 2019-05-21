والي الخرطوم يشيد بدعم مصر للسودان بـ25 طنًا من الأدوية

أشاد الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق، والي ولاية الخرطوم، بالدعم المصري للسودان، مشيرا إلى أزلية العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتطورها في المجالات كافة وأن البلدين يربطهما هم ومصير مشترك.

جاء ذلك خلال تدشين والي الخرطوم المكلف توزيع أدوية المنحة المصرية للسودان بالصندوق القومي للإمدادات الطبية اليوم الثلاثاء، بحضور السفير المصري بالخرطوم، التي هي عبارة عن 25 طنا من الدواء وتضم 88 صنفا من الأدوية والمستهلكات الطبية، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

من جانبه قال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، إن الدواء وكل مايمكن أن تقدمه مصر للسودان يعتبر رد الدين للشعب السوداني العظيم الذي وقف مع مصر في كل المناسبات التاريخية وأن مصر تشعر بالتفاؤل والثقة والمضي قدما بالسودان إلى مزيدا من الحرية والاستقرار.

وأكد عيسى استعداد مصر وجاهزيتها لتقديم الخدمات في مختلف المجالات للشعب السوداني وعلى رأسها الجانب الطبي وأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر وأن هنالك علاقات اجتماعية وثقافية وجغرافية ومائية وزراعية مما يدل على وحدة المصير المشترك.

فيما أشاد كيل وزارة الصحة بالسودان باستجابة مصر الفورية في تقديم الدعم الدوائي للسودان كما اثنى على عمل الصندوق وجهوده لتوفير الدواء رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا على اكمال كل الاجراءات وتصنيف الأدوية وتأكيد سلامتها ومن ثم توزيعها على الولايات.