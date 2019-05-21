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اليمن والأمم المتحدة تبحثان آليات وصول المساعدات إلى مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية

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جدة - خالد شويل - واس (عدن)

بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم (الثلاثاء)، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجرى خلال اللقاء - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - استعراض الجهود الأممية والدولية للتخفيف من الآثار المترتبة على المأساة الإنسانية التي خلّفها انقلاب ميليشيا الحوثي وحربها الإجرامية ضد اليمنيين.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في عرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الإنسانية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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