شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والأمم المتحدة تبحثان آليات وصول المساعدات إلى مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم (الثلاثاء)، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجرى خلال اللقاء - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - استعراض الجهود الأممية والدولية للتخفيف من الآثار المترتبة على المأساة الإنسانية التي خلّفها انقلاب ميليشيا الحوثي وحربها الإجرامية ضد اليمنيين.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في عرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الإنسانية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي.