شكرا لقرائتكم خبر عن 51 % من الأمريكيين يعتقدون حتمية الحرب مع إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويتر للأنباء وشركة إبسوس للأبحاث، اليوم (الثلاثاء)، أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب مع إيران «في غضون السنوات القليلة القادمة».
كما أظهر الاستطلاع أن 60% من الأمريكيين يرون أنه يجب على بلادهم ألا تشن هجوماً استباقياً على إيران، فيما يؤيد 12% ذلك.
وبين الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 17و20 مايو، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولاً فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكرياً بشكل كامل أو جزئي.
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