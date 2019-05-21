شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من «حرب طويلة ودامية» في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا من أن المعركة للوصول إلى العاصمة طرابلس تشكل «مجرد بداية حرب طويلة ودامية» داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال.

وقال غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم(الثلاثاء)، إن العنف على مشارف طرابلس هو مجرد بداية حرب طويلة ودامية على السواحل الجنوبية للمتوسط، ما يعرض للخطر أمن الدول المجاورة لليبيا ومنطقة المتوسط بشكل أوسع.