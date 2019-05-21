شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: حراس قوش يمنعون القبض عليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) ذكر مكتب النائب العام السوداني أن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون اعتقاله. ذكر مكتب النائب العام السوداني أن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون اعتقاله. وقال المكتب أن قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.



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