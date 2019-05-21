شكرا لقرائتكم خبر عن تيريزا ماي تعرض على البرلمان استفتاء ثانٍ بشأن بريكست والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن النواب البريطانيين سيتمكنون من التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست أم لا، انما فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي، اليوم (الثلاثاء)، إن حكومتها ستسمح أيضا للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء موقتا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
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