شكرا لقرائتكم الكونغرس: سنرد على أي إجراء عدائي من جانب إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الكونغرس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وقال عضو بالكونغرس إن أميركا سترد على إجراء عدائي من جانب إيران، وإن على إيران تغيير سلوكها فورا.

وأضاف أن إيران تواصل سياستها العدوانية في سوريا ولبنان والعراق، مشيرا أن الكونغرس استمع إلى إحاطة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول التهديدات الإيرانية، وأن الأخير قال إن لا توجه لشن حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيراني.

وأردف عضو الكونغرس أن "بومبيو شرح لنا الهجمات التي شنها وكلاء إيران على اليمن والسعودية".

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وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق اليوم إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.

وأوضح: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

وتابع بومبيو "الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأميركية والعمل لردع إيران عن السلوك السيئ في المنطقة والذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط".

في المقابل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يسعى للحصول على صلاحياتٍ تنفيذيةٍ موسعة للتعامل بشكل أفضل مع ما أسماه بالحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية استشهد روحاني خلال لقاء مع رجال دين إيرانيين بالصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس الأعلى خلال الحرب الإيرانية العراقية في 1980 والمتعلقة بالقرارات الاقتصادية وقرارات الحرب.