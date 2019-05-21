شكرا لقرائتكم استطلاع: نصف الأميركيين يتوقعون حرباً مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر استطلاع لرويتر/إبسوس نُشر اليوم الثلاثاء أن نصف الأميركيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستدخل حربا مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة"، وذلك وسط توتر متزايد بين الدولتين.

وعلى الرغم من أن الأميركيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17و20 مايو أيار أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأميركي أولا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو جزئي.