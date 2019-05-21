NBN: باسيل ووزراء التيار الوطني الحر يحتاجون لجلسات إضافية

أفادت قناة NBN بأن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ووزراء ​التيار الوطني الحر​ يقولون إنهم يحتاجون إلى جلسات إضافية كي يتمكنوا من زيادة بعض مواد الى مشروع ​الموازنة​ لأنهم يريدون أن يعملوا تحت ضغط الموازنة، على حد قولهم"، مشيرة إلى أن "وزير المالية ​علي حسن خليل​ اعتبر أن المماطلة بالموازنة ليست صحية، وأكّد أن الموازنة انتهت بالنسبة له وإذا كانوا يريدون القيام بجلسات إضافية وإدخال مواد إضافية فلن أحضر الجلسات الإضافية".

وكان قد أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، أنّ "اليوم تمّ الإنتهاء من الأرقام والقوانين المرفقة"، مبيّنًا أنّه "سيتمّ عقد جلسة يوم غد عند الساعة الواحدة والنصف، تتمّ فيها القراءة النهائية لمشروع الموزانة".