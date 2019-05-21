NBN: باسيل ووزراء التيار الوطني الحر يحتاجون لجلسات إضافية

أفادت قناة NBN بأن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزراء التيار الوطني الحر يقولون إنهم يحتاجون إلى جلسات إضافية كي يتمكنوا من زيادة بعض مواد الى مشروع الموازنة لأنهم يريدون أن يعملوا تحت ضغط الموازنة، على حد قولهم"، مشيرة إلى أن "وزير المالية علي حسن خليل اعتبر أن المماطلة بالموازنة ليست صحية، وأكّد أن الموازنة انتهت بالنسبة له وإذا كانوا يريدون القيام بجلسات إضافية وإدخال مواد إضافية فلن أحضر الجلسات الإضافية".
وكان قد أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، أنّ "اليوم تمّ الإنتهاء من الأرقام والقوانين المرفقة"، مبيّنًا أنّه "سيتمّ عقد جلسة يوم غد عند الساعة الواحدة والنصف، تتمّ فيها القراءة النهائية لمشروع الموزانة".
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