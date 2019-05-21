نفت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تشير إلى ارتفاع الحرارة إلى 47 درجة، مؤكدة أن "الحرارة في الأيام المقبلة ستتراوح ساحلا وبقاعا بين 30 درجة كحد أدنى و34 كحد أقصى، في الوقت التي ترتفع فيه يوم الجمعة إلى 36 درجة".
ولفتت الى أن الإرتفاع في الحرارة عادي، داعية إلى الإنتباه من أشعة الشمس ظهرا والإكثار من شرب المياه والسوائل، كما دعت المزارعين إلى ري مزروعاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: الحرارة في الأيام المقبلة عادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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