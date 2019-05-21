طوني فرنجية: هل نقول رحم الله أيام كان الرئيس هو يحكم؟

سأل عضو تكتل "الوطن" النائب طوني فرنجية، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "كباش بين وزيرين على الموازنة؟ أين رئيس الجمهورية ليقول الكلمة الفصل بينهما؟ هل نقول: رحم الله أيام كان الرئيس هو يحكم؟ طبعا لا".
يذكر أن قناة الـ"NBN" كانت قد أفادت أن وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء التيار الوطني الحر يقولون إنهم يحتاجون إلى جلسات إضافية كي يتمكنوا من زيادة بعض مواد الى مشروع الموازنة لأنهم يريدون أن يعملوا تحت ضغط الموازنة، إلا أن وزير المالية علي حسن خليل اعتبر أن المماطلة بالموازنة ليست صحية، وأكّد أن الموازنة انتهت بالنسبة له وإذا كانوا يريدون القيام بجلسات إضافية وإدخال مواد إضافية فلن أحضر الجلسات الإضافية".
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