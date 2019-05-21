بعد قبوله استقالة الدكتور أنطونيوس أبو كسم، عيَّن رئيس "الجامعة اللبنانية" فؤاد أيوب، الدكتورة جنان الخوري بالتكليف، حتّى تعيين مدير أصيل، وقد وصفت مصادر أن تعيينها جاء بشروط قبولها بإعادة فتح مصلّى كلية الحقوق في زحلة.
وفي التفاصيل، انه لدى استلامهما مهامها، برفقة عميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب، قام الأخير بتفقّد الغرفة المقفلة (المصلّى)، برفقة أحد الأساتذة المسؤولين في "حزب الله"، وأمر بإخراج المسابقات منها، وبالتالي تكريسها مصلّى للفرع.
ليُخالف المذكّرة الّتي أصدرها الدكتور أبو كسم في وقت سابق، بمنع ممارسة الشعائر الدينيّة في الفرع، وعدم تخصيص أيّ قاعة في الكلية لهذا الغرض.
وتساءلت مصادر، لماذا قام رئيس الجامعة بعمليّة التعيين، مستبقًا نتائج لجنة التحقيق الخاصة الّتي لم تبدأ عملها بعد؟.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين دكتورة خوري كعميد بالتكليف لكلية الحقوق في زحلة: خالفت مذكرة منع ممارسة الشعائر الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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