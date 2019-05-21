NBN: الموازنة انتهت وطُبعت وستخضع لقراءة أخيرة غدًا

أكّدت قناة NBN، في مقدمة نشرة أخبار السابعة مساءً، أن "الموازنة انتهت وطُبعت، وهي ستخضع لقراءة أخيرة في جلسة محددة الوقت بساعتين يليها مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل"، مشيرة إلى أن "أية إقتراحات و"تفتق" أفكار حول مواد جديدة فلن يكتب لها سبيل الدخول إلى الموازنة عبر وزارة المالية التي أدت واجباتها على أكمل وجه"، موضحة أن "انطلاقاً من ذلك شدد الوزير خليل أمام مجلس الوزراء على أن إضافة إقتراحات جديدة بعدما أشبعت الموازنة درساً على مدى عشرات الساعات ستدفعه إلى عدم المشاركة ونقطة على السطر".
ورأت أن "ارتباطًا بالموازنة ظلّ الإرباك يتحكّم بسوق المحروقات لليوم الثاني نتيجة اعتكاف موظفي الجمارك عن العمل"، لافتة إلى أن "ورغم تعليقهم المؤقت لهذا الاعتكاف اليوم لم ينتظم تسلم الشركات المستوردة للنفط المحروقات لتزويد المحطات بالمحروقات وخصوصًا البنزين ما دفع المواطنين إلى وضع يدهم على قلوبهم خشية تكرار مشهد طوابير السيارات أمام المحطات أمس"، مبينة أن "المدير العام للجمارك بدري ضاهر حرص على نفي وجود أزمة مؤكدًا ألّا داعي للهلع وقال انه ليس مع إضراب موظفي الجمارك ولكنه مع مطالبهم المحقة ويتفهم هواجسهم إزاء ما يطرح في مشروع الموازنة".
وأشارت إلى أن "على مستوى المنطقة كشفت بغداد عن وساطة تحاول القيام بها بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر".
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