NBN: الموازنة انتهت وطُبعت وستخضع لقراءة أخيرة غدًا

أكّدت قناة NBN، في مقدمة نشرة ​أخبار​ السابعة مساءً، أن "​الموازنة​ انتهت وطُبعت، وهي ستخضع لقراءة أخيرة في جلسة محددة الوقت بساعتين يليها مؤتمر صحفي لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير المال ​علي حسن خليل​"، مشيرة إلى أن "أية إقتراحات و"تفتق" أفكار حول مواد جديدة فلن يكتب لها سبيل الدخول إلى الموازنة عبر ​وزارة المالية​ التي أدت واجباتها على أكمل وجه"، موضحة أن "انطلاقاً من ذلك شدد الوزير خليل أمام ​مجلس الوزراء​ على أن إضافة إقتراحات جديدة بعدما أشبعت الموازنة درساً على مدى عشرات الساعات ستدفعه إلى عدم المشاركة ونقطة على السطر".

ورأت أن "ارتباطًا بالموازنة ظلّ الإرباك يتحكّم بسوق ​المحروقات​ لليوم الثاني نتيجة اعتكاف موظفي ​الجمارك​ عن العمل"، لافتة إلى أن "ورغم تعليقهم المؤقت لهذا الاعتكاف اليوم لم ينتظم تسلم الشركات المستوردة للنفط المحروقات لتزويد المحطات بالمحروقات وخصوصًا ​البنزين​ ما دفع المواطنين إلى وضع يدهم على قلوبهم خشية تكرار مشهد طوابير السيارات أمام المحطات أمس"، مبينة أن "المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ حرص على نفي وجود أزمة مؤكدًا ألّا داعي للهلع وقال انه ليس مع ​إضراب​ موظفي الجمارك ولكنه مع مطالبهم المحقة ويتفهم هواجسهم إزاء ما يطرح في مشروع الموازنة".

وأشارت إلى أن "على مستوى المنطقة كشفت ​بغداد​ عن وساطة تحاول القيام بها بين ​طهران​ و​واشنطن​ لتهدئة التوتر".