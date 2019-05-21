مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: الفارون من أزمة فنزويلا يستحقون المعاملة كلاجئين

رأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​، أنّ "الفنزويليين الفارّين من الأزمة المتدهورة في بلدهم يستحقّون الحماية كلاجئين". ودعت في إرشادات محدّثة لهم، دول العالم إلى "عدم ترحيل الفنزويليين أو إجبارهم على العودة إلى بلدهم". وذكرت أنّ "نحو 3.7 مليون شخص غادروا ​فنزويلا​، معظمهم في عام 2015"، مشدّدةً على أنّ "من المهمّ جدًّا مع الوضع الحالي في فنزويلا ألّا تتمّ عمليّات ترحيل أو طرد أو إجبار على العودة".

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