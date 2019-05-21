نقيب الصيادلة: انقطاع الدواء عن المواطن جريمة وعلى الجمارك الإفراج عنه

توجّه نقيب الصيادلة غسان الأمين، إلى موظفي الجمارك المضربين، مشدّدًا على أنّ "انقطاع الدواء عن المواطن جريمة، وبإضرابكم سينقطع الدواء عن أمهاتكم وأبائكم".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا سمعنا المدير العام للجمارك بدري ضاهر يقول إنّ الموضوع انتهى، ونتمنّى أن يُفرج غدًا عن الأدوية المخزّنة في مرافئ الدولة"، مركّزًا على أنّ "تخزين الأدوية لمدّة أطول يشكّل جريمة أيضًا".
ودعا الأمين إلى "تحييد الدواء وعدم استخدامه كورقة ضغط لتحقيق أيّ مطالب، مهما كانت محقّة".
وكان قد أعلن ضاهر في مؤتمر صحافي، "أنّني لست مع الإضراب أو التحرّك السلبي، ولكن الموظف في الجمارك محقّ وهو معرّض للرشوة في كلّ اليوم والتعويضات للموظّفين تدحض هذا الأمر".
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