معلوف: الشارع ليس مرتاحًا وهناك ماكينات شائعات

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ أن "التطمينات التي كنا نعطيها منذ اليوم الأول في موضوع ​الموازنة​ ستظهر قريبًا"، مشيرًا إلى أن "عدد الجلسات لمناقشة الموازنة ليس مهمًا ونحن حريصون على ذلك، ولا نملك أي مكسب سياسي لتأخير الموازنة".

وشدّد معلوف، في حديث تلفزيوني، على أن "هناك ​شائعات​ تنتشر بشكل كبير في موضوع العسكريين و​البنزين​ وغيرها من المواضيع"، موضحًا "أننا لن نفوت أي فرصة في إغلاق مزيدًا من أبواب الهدر".

ولفت إلى أن "الشارع ليس مرتاحًا وهناك ماكينات شائعات"، مؤكدًا أن "هناك محاولة جدّية لإحباط الناس".

ورأى معلوف أن "هناك عدد كبير من الناس قام بتحركات استباقية لكي لا تمس ​الحكومة​ بحقوقهم"، مشددًا على أنه "لا يمكن أن يكون لدينا حليف يخانقنا مع ​الشعب اللبناني​ وأهلنا".

واعتبر أنه "ليس من مصلحتنا القيام بمناكفات بل نعمل لمصلحة الوطن"، موضحًا أن "التكتل يفتخر بوصول رئيس الجمهورية ميشال عون".