أمير الكويت: نعيش بظروف بالغة الخطورة ونرجو أن تسود الحكمة بالتعامل مع أحداث المنطقة

لفت أمير ​الكويت​ الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​ إلى أنّه "مضى على عضوية الكويت غير الدائمة في ​مجلس الأمن​ قرابة عام ونصف العام، استطاعت خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دورًا مميّزًا اتّسم بالواقعيّة والتوازن، واستحقّ ذلك استحسان العديد من دول العالم".

وبيّن في كلمة له خلال زيارته مبنى وزارة الخارجية الكويتية، أنّ "الدبلوماسية الكويتية تمكّنت وبنجاح باهر أن تمثّل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل، وأن تكون مدافعًا عن قضايا أمّتَينا العربية والإسلامية، وما كان ذلك ليتحقّق لولا تلك الكوكبة من الدبلوماسيّين والدبلوماسيّات".

وأكّد "أنّنا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة، ونرجو أن يعود الهدوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا، وهذه الظروف تضاعف من مسؤوليّتكم وجهودكم الدبلوماسيّة لتحقيق المصالح العليا لوطنكم".