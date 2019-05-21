دفاع روسيا: بدء هجوم لـ"هيئة تحرير الشام" على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​، فيكتور كوبتشيشين، أنّ "مسلّحي تنظيم "​هيئة تحرير الشام​" بدأوا هجومًا كبيرًا على مواقع ​الجيش السوري​ جنوب ​محافظة إدلب​". وأوضح أنّ "وحدات الجيش الحكومي تتصدّى في الوقت الحالي لهجمات الإرهابيين المكثّفة".

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