51 % من الأميركيين يعتقدون أن بلادهم ستدخل في حرب مع إيران في السنوات القليلة المقبلة

أفادت نتائج استطلاع أجرته وكالتا رويتر-إبسوس بأن "51 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن ​الولايات المتحدة​ ستدخل في حرب مع ​إيران​ في السنوات القليلة المقبلة".

وأضافت النتائج أن "60 بالمئة من الأميركيين يرون إنه يجب على أمريكا ألا تشن هجومًا استباقيًا على إيران و12% يؤيدون ذلك".

ويأتي الاستطلاع في ظل تصاعد التوتر السياسي بين البلدين وخاصة في ظل تهديدات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المستمرة ل​طهران​.

وعلى الرغم من أن الأميركيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17و20 أيار أنه إذا هاجمت إيران ​الجيش الأميركي​ أولًا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكريًا بشكل كامل أو جزئي.