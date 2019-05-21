أمير قطر التقى رئيس فلسطين وبحثا بآخر المستجدات وبتطوير العلاقات الثنائية

التقى أمير دولة قطر الشيخ ​تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني​، الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، في العاصمة القطرية ​الدوحة​.

وبحث الجانبان بآخر المستجدّات حول ​القضية الفلسطينية​ والمنطقة، والاعتداءات ال​إسرائيل​يّة على ​القدس​ و​المسجد الأقصى​ المبارك والمقدّسات الإسلامية والمسيحية، والأوضاع المالية الصعبة الّتي يمرّ بها الشعب جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما جرى خلال اللقاء بحث بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل تطويرها في شتّى المجالات.

وكان عباس قد وصل مساء أمس الإثنين، إلى الدوحة، في زيارة رسميّة تستمرّ ثلاثة أيام.