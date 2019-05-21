الكونغرس: ترامب أوضح أنه لا يرغب بشن ضربات على إيران

أعلن ​الكونغرس الأميركي​ أن "​إيران​ تواصل سياستها العدوانية في ​سوريا​ و​لبنان​ و​العراق​"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أوضح أنه لا يرغب بشن ضربات على إيران وهذا لا يعني استبعاد هذا الخيار".

وأوضح الكونغرس "أننا استمعنا إلى إحاطة من وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ حول التهديدات الإيرانية وهو قال إن لا توجه لشن حرب ضد إيران وأكد أن ​الولايات المتحدة​ سترد على أي تهديد إيران وشرح لنا الهجمات التي شنها وكلاء إيران على ​اليمن​ و​السعودية​".