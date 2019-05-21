أعلن الكونغرس الأميركي أن "إيران تواصل سياستها العدوانية في سوريا ولبنان والعراق"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أوضح أنه لا يرغب بشن ضربات على إيران وهذا لا يعني استبعاد هذا الخيار".
وأوضح الكونغرس "أننا استمعنا إلى إحاطة من وزير الخارجية مايك بومبيو حول التهديدات الإيرانية وهو قال إن لا توجه لشن حرب ضد إيران وأكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيران وشرح لنا الهجمات التي شنها وكلاء إيران على اليمن والسعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر الكونغرس: ترامب أوضح أنه لا يرغب بشن ضربات على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.