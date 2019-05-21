الكرملين: بوتين أكد خلال اتصال مع ميركل وماكرون ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

أعلنت الرئاسة الروسية (​الكرملين​) أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الأمانية ​أنجيلا ميركل​ والرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بالأزمة الداخلية في ​أوكرانيا​، وبالأوضاع في ​سوريا​ في ظلّ انتهاكات وقف ​إطلاق النار​ بإدلب".

وبيّن أنّ "بوتين أكّد خلال الاتصال ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي ال​إيران​ي"، لافتًا إلى أنّ "بوتين وميركل وماكرون أكّدوا التزامهم بالتعاون مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي".