الكرملين: بوتين أكد خلال اتصال مع ميركل وماكرون ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الأمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأزمة الداخلية في أوكرانيا، وبالأوضاع في سوريا في ظلّ انتهاكات وقف إطلاق النار بإدلب".
وبيّن أنّ "بوتين أكّد خلال الاتصال ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني"، لافتًا إلى أنّ "بوتين وميركل وماكرون أكّدوا التزامهم بالتعاون مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي".
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