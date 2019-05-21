ذكر مصدر لـ"وكالة الأنباء السورية- سانا"، أنّ "من خلال متابعة الجهات المختصة تمشيط القرى المحرّرة من الإرهاب، تمّ العثور في ريفي دمشق ودرعا على كميّات من الأسلحة والذخائر منها أميركي وتركي الصنع، صواريخ "مالوتكا"، صواريخ محمولة على الكتف، رشاشات "بي كي سي"، رشاشات 23 ملم، رشاشات "دوشكا"، بنادق آلية بينها، قذائف "آر بي جي" مع حشواتها إضافة إلى قذائف دبابة وهاون من عيارات مختلفة وقواعد إطلاقها".
ولفت إلى "ضبط قطع أثرية كانت معدّة للتهريب من قبل الإرهابيين في قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، من بينها جرار فخارية، تمثال نصفي لرجل، تمثال لرأس، قواعد أعمدة، لوحات ومخطوطات ونقود".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: العثور على أسلحة أميركية وتركية من مخلفات المسلحين بأرياف دمشق ودرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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