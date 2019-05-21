سانا: العثور على أسلحة أميركية وتركية من مخلفات المسلحين بأرياف دمشق ودرعا

ذكر مصدر لـ"وكالة الأنباء السورية- سانا"، أنّ "من خلال متابعة الجهات المختصة تمشيط القرى المحرّرة من ​الإرهاب​، تمّ العثور في ريفي دمشق ودرعا على كميّات من الأسلحة والذخائر منها أميركي وتركي الصنع، ​صواريخ​ "مالوتكا"، صواريخ محمولة على الكتف، رشاشات "بي كي سي"، رشاشات 23 ملم، رشاشات "دوشكا"، بنادق آلية بينها، قذائف "آر بي جي" مع حشواتها إضافة إلى قذائف دبابة وهاون من عيارات مختلفة وقواعد إطلاقها".

ولفت إلى "ضبط قطع أثرية كانت معدّة للتهريب من قبل الإرهابيين في قلعة المضيق في ​ريف حماة​ الشمالي، من بينها جرار فخارية، تمثال نصفي لرجل، تمثال لرأس، قواعد أعمدة، لوحات ومخطوطات ونقود".