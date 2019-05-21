محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
أعلن الكونجرس الأمريكي، أن أعضائه يناقشون استراتيجية التعامل مع إيران، داعين طهران لتغيير سلوكها في المنطقة على الفور.
وأضاف الكونجرس، في بيان الثلاثاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أحاطهم بتطورات التوتر مع إيران في المنطقة.
وأكد الكونجرس أن الهجمات ضد السعودية وفي الخليج العربي تصعيد من قبل إيران، غير مقبول، مؤكدين أنه لا نية لإعلان الحرب، إلا أن واشنطن سترد بقوة إذا ما كانت طهران خلف الاعتداءات الأخيرة في الخليج.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر منذ أيام، "إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".
وتصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس: سنرد بقوة إذا ثبت مسؤولية إيران عن الهجمات الأخيرة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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