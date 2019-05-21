عباس يشكر أمير قطر على دعمه الثابث للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - (د ب أ):

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الثلاثاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

بالديوان الأميري الأوضاع في فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية(قنا) أنه قد جرى خلال المقابلة بحث الأوضاع في فلسطين حيث أطلع الرئيس أبو مازن أمير قطر على آخر المستجدات.

Advertisements

واعرب عباس عن شكره لأمير قطر على دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية، وعلى وقوفها الدائم مع الشعب الفلسطيني في الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها.

تأتي زيارة عباس لقطر فيما تستعد الإدارة الامريكية للاعلان عن خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعرف بـ"صفقة القرن" عقب انتهاء شهر رمضان.

وأعلن الفلسطينيون مسبقا رفضهم لهذه الصفقة، ولوساطة الولايات المتحدة في المحادثات مع إسرائيل عقب نقل سفارة امريكا إلى القدس .