أمريكا تعترض طائرات عسكرية روسية فوق المنطقة العازلة قبالة ألاسكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الأمريكية اعترضت ست طائرات عسكرية روسية كانت تحاول دخول منطقة عازلة قبالة سواحل ألاسكا ، مشيرًا إلى أن الطائرات الروسية كانت طوال الوقت داخل المجال الجوي الدولي.

وأعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي في أمريكا الشمالية (نورد) أنه في بادئ الأمر، اعترضت طائرتان أمريكيتان من طراز أف 22 مقاتلتين روسيتين من طراز تي 95 أمس الاثنين.

ثم اعترضت طائرتان أمريكيتان طراز أف 22 مجموعة ثانية من الطائرات الروسية ، تتألف من طائرتين من طراز توبوليف ومقاتلتين من طراز أس يو 35 .

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وتعرضت كندا في وقت سابق من هذا العام لحوادث من هذا النوع مع الطائرات العسكرية الروسية.

وتضم قيادة (نورد ) كلا من الولايات المتحدة وكندا.

وحسب تعليمات هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية ، يجب الإعلان مقدمًا عن أي دخول إلى المناطق العازلة ، والمعروفة باسم مناطق تحديد الدفاع الجوي، التي تمتد قبالة سواحل ألاسكا على بعد أكثر من 300 كيلومتر من الشاطئ.