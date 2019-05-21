ترامب يهدد المكسيك بسبب سماحها للمهاجرين بدخول أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء سياسات الهجرة بالمكسيك، وهدد باتخاذ إجراءات ضدها لسماحها للمهاجرين بالعبور إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن ترامب أعرب في تغريدة له عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن خيبة أمله من أن المكسيك لا تقوم بأي شيء فعليا لوقف الهجرة غير الشرعية من القدوم عبر الحدود الجنوبية، حيث يعرف الجميع ان قوانيننا الخاصة بالهجرة بها عوار ويتم انتهاكها وذلك بسبب الديمقراطيين ".

وأضاف الرئيس الأمريكي " أن موقف المكسيك هو أن الأشخاص من دول أخرى ، بما في ذلك المكسيك، يجب أن يكون لديهم الحق في العبور إلى الولايات المتحدة وأنه يجب على دافعي الضرائب الأمريكيين تحمل مسؤولية التكاليف الهائلة المرتبطة بهذه الهجرة غير الشرعية.وقال ترامب إن المكسيك مخطئة وإنني سوف أقوم بالرد قريبا".