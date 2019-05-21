الرئيس الأوكراني يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة في 21 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ):

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مرسوم بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 21 تموز/يوليو المقبل ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بعد تنصيبه مباشرة هذا الأسبوع، دعا زيلينسكي لحل البرلمان الأوكراني والذي يرتبط الكثير من أعضائه بصلات مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

وقال زيلينسكي في لقاء مع قيادات من نواب المجلس الأعلي الرادا "السبب الرئيسي لحل المجلس الأعلى الأوكراني (الرادا) هو قلة الثقة الشديدة من المواطنين في هذه المؤسسة".

وادعى الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء أن لديه السلطة لحل الهيئة التشريعية لأنه ليس هناك ائتلاف حكومي منذ عام 2016 ". هذا الموقف الذي لم يلق مقاومة ذات أهمية.

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وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الخارجية، كلاهما حليفين للرئيس السابق، استقالتهما في لاحترام زيلينسكي.

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي 41 عاما، نجح في الوصول للمنصب بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وقدم زيلينسكي نفسه كبديل للمؤسسة السياسية التي تعاني منذ فترة طويلة من الفساد المتجذر في البلاد.

واشتهر زيلينسكي بلعب دور رئيسي في برنامج تلفزيوني شهير يحمل اسم "خادم الشعب.