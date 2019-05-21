76 راغبًا في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية

كشف بيان وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة، يوم 4 يوليو المقبل، بلغ 76 شخصا.

وأضاف البيان أن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية، يوم الاثنين 20 مايو 2019، تتمثل في

إيداع 76 رسالة نية للترشح".

وتأتي هذه الحصيلة قبيل انقضاء أجل تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، والتي يحددها قانون الانتخابات بـ 45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، والذي كان يوم 9 أبريل المنصرم.

Advertisements

كما أكد البيان ذاته أن المعنيين

"استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".

وأودعت ثلاثة أحزاب سياسية رسائل الترشح، وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من يوليو، قوبلت برفض تام من قبل عدد كبير من المتظاهرين الجزائريين الذين رددوا شعارات رافضة لها في مسيراتهم المتكررة.