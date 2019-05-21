مايك بومبيو يتهم إيران بارتكاب الهجمات الأخيرة على السعودية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه من الممكن بقدر كاف أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على سفن تجارية قرب الإمارات ومحطي ضخ نفط في السعودية.

وقال بومبيو، خلال مقابلة مع المذيع الأمريكي، هيو هويت، نشر نصها على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: "لم نتوصل بعد إلى استنتاج نهائي يمكننا التحدث عنه علنا. لكن علما بكل النزاعات الإقليمية، التي

شهدناها على مدار السنوات الـ 10 الماضية، وكذلك شكل هذه الهجمات، يبدو أن من الممكن بما فيه الكفاية أن إيران تقف وراء ذلك".

وتابع : "سنواصل دراسة هذا الوضع، والأهم أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي المصالح الأمريكية وتعمل على منع إيران من القيام بتصرفات سيئة في المنطقة،

التي توجد فيها مخاطر حقيقية لتصعيد الوضع، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والفوضى في السوق النفطية".

واعتبر أن إيران ستعتبر حدوث ذلك "مفيدا بالنسبة إليها في الوقت الذي يحاولون فيه استمرار شن حملتهم الإرهابية التي كانوا ينفذونها في كل أنحاء العالم، على مدى السنوات الـ 40 الأخيرة".

وشدد بومبيو مع ذلك على أن إيران لم تستجب لأي من المطالب الـ 12، التي طرحتها الولايات المتحدة أمام الجمهورية الإسلامية، كشرط لتسوية العلاقات مع طهران ورفع العقوبات عنها.