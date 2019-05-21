البحرين تكشف شبكة حسابات مسيئة تُدار من قطر وإيران

رصدت الداخلية البحرينية شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي في البلاد، يُدار أغلبها من جهات خارجية في إيران، وقطر، والعراق ودول أوروبية، لإثارة الفتن، وزعزعة الأمن في المملكة، وفق ما أوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بأن حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

ودأبت هذه الحسابات حسب المتحدث، على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

وقال إن بحرينيين اثنين من الهاربين من العدالة، يقيمان في ألمانيا وأستراليا، أسسا شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، بعشرات الأسماء المختلفة، للإساءة للبحرين، مضيفاً أن العناوين الإلكترونية لهذه الحسابات تدار من إيران، وقطر، والعراق، وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، وألمانيا، إضافةً إلى أستراليا.