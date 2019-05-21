مارادونا يدعو لمقاطعة فيلم وثائقي عن حياته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سخر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، من فيلم جديد يرصد تفاصيل حياته، ودعا محبيه إلى عدم مشاهدته رافضا وصف الفيلم له بـ"المحتال".

وعبر اللاعب السابق عن غضبه من الملصق الترويجي للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني، والذي يُعرض الشهر المقبل، حيث كُتب عليه "دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب".

وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية "لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص".

وأضاف: "إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه".

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وكان مخرج الفيلم، آصف كاباديا، قد قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعله.

وقال إن "هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له".

وغاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في مهرجان "كان السينمائي" يوم الأحد الماضي. ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 حزيران/ يونيو المقبل.