شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة تصحيح آليات العمل الاغاثي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:54 مساءً, 21 مايو 2019 م
المناطق - واس
شددت الحكومة اليمنية اليوم، على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.
وقال البيان إن “صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الاغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الانساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن”.
وعدت الوزارة أن تهديد برنامج الأغذية العالمي بتعليق العمل الانساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات كشف أن التحدي الأكبر للعمل الانساني في اليمن ليس القتال، ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية الارهابية ونهب المساعدات.
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