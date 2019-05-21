اعتقال 46 مطلوباً بينهم اثنان بتهمة الارهاب في النجف

وأضافت المديرية، أنه "تم القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب والقاء القبض على ٨ متهمين مطلوبين وفق المادة ٤٠٦، واثنين مطلوبين وفق المادة ٢٨ مخدرات كما القت القبض على ١٧ متهما مطلوبا وفق المادة ٤٣١ ق.ع ".
واوضحت انه "القي القبض على ٩ متهمين وفق المادة ٢٣٤ واثنين وفق المادة ٤٤٣ وواحد وفق المادة ٤٢٣ "، مبينة "كما القي القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٢٣٨ واخر وفق المادة ٢٨٩ والمادة ٤٤٤ والمادة ٤٢٢ والمادة ٤٤٠ من قانون العقوبات".
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