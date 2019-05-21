لجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء تدعو الإتحادات الرياضية لتهيئة وتقديم مناهجها السنوية

2019-05-21 | 19:47
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دعت لجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019، الإتحادات الرياضية كافة لتهيئة وتقديم مناهجها السنوية تفصيلياً، وذلك بعد أن صادق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الآليات والضوابط الخاصة بتوزيع المنحة المالية المخصصة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لسنة 2019، ضمن الموازنة الإتحادية.
وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فإنه "تنفيذاً للقرار أعلاه وأهمية توزيع المنحة خدمة للرياضة العراقية، أكدت اللجنة على ضرورة تضمين المناهج لأمور عدة أبرزها: تحديد النشاط ،المدة المحددة للنشاط من- الى، مكان إقامة النشاط، عدد المشاركين في النشاط، الميزانية التقريبية للنشاط".
واضاف البيان، أنه "سيتم تحديد وإصدار جدول بمواعيد تقديم هذه المناهج الى لجنة الخبراء في الاسبوع القادم، لمناقشتها وإقرار صرفها، إذ تدعو اللجنة جميع الإتحادات الرياضية إلى ضرورة الإسراع بتهيئة مناهجها، فإنها في نفس الوقت تتمنى التوفيق لها ولجميع رياضييها والعاملين فيها خدمة للرياضة العراقية".
واضاف البيان، أنه "سيتم تحديد وإصدار جدول بمواعيد تقديم هذه المناهج الى لجنة الخبراء في الاسبوع القادم، لمناقشتها وإقرار صرفها، إذ تدعو اللجنة جميع الإتحادات الرياضية إلى ضرورة الإسراع بتهيئة مناهجها، فإنها في نفس الوقت تتمنى التوفيق لها ولجميع رياضييها والعاملين فيها خدمة للرياضة العراقية".
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