لجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء تدعو الإتحادات الرياضية لتهيئة وتقديم مناهجها السنوية

وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فإنه "تنفيذاً للقرار أعلاه وأهمية توزيع المنحة خدمة للرياضة العراقية، أكدت اللجنة على ضرورة تضمين المناهج لأمور عدة أبرزها: تحديد النشاط ،المدة المحددة للنشاط من- الى، مكان إقامة النشاط، عدد المشاركين في النشاط، الميزانية التقريبية للنشاط".



واضاف البيان، أنه "سيتم تحديد وإصدار جدول بمواعيد تقديم هذه المناهج الى لجنة الخبراء في الاسبوع القادم، لمناقشتها وإقرار صرفها، إذ تدعو اللجنة جميع الإتحادات الرياضية إلى ضرورة الإسراع بتهيئة مناهجها، فإنها في نفس الوقت تتمنى التوفيق لها ولجميع رياضييها والعاملين فيها خدمة للرياضة العراقية".

