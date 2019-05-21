مفتشية الداخلية تعلن احباط عملية تهريب طفل خارج العراق بأوراق مزورة

وأضاف أن "مكتب تفتيش الجنسية ببغداد تمكن من جمع المعلومات وتدقيق السجلات الخاصة بالقضية واكتشف حقيقة اصدار الجواز من دائرة جوازات البصرة بالاعتماد على المستمسكات الثبوتية المقدمة من شخص انتحل صفة والد الطفل".
وأوضح المكتب، أن "المتهم قام بترويج معاملة قدّم فيها هوية احوال مدنية نموذج اصلي مهربة من دائرة أحوال محافظة النجف الأشرف مدرجٌ فيها معلومات الأب الحقيقي ولكن بصورة الشخص منتحل الشخصية، فضلاً عن تقديم الشخص المنتحل للصفة بطاقة سكن مزورة".
وأشار إلى أن "مكتب تفتيش الجنسية ببغداد تمكن من كشف جميع خيوط التلاعب والتزوير بالادلة والاثباتات وتحديد أسماء المقصرين"، مبيناً أنه "تم إعداد تقرير خاص بالقضية قدمه أمام أنظار المفتش العام ضمنه توصية باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق ضباط الجوازات ودوائر الأحوال التي تم ترويج المعاملة من خلالهم، كما تمت مفاتحة مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لغرض ابطال جواز السفر واقامة دعوى جزائية بحق المواطن منتحل الشخصية".
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