مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين بحادث سير على طريق كوت بدرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بعد ورود اخبار تشير بوجود حادث اصطدام على الطريق العام كوت – بدرة، هرعت فرقنا صوب محل الاخبار وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن تصادم عجلتين الاولى نوع كيا اوبتيما صالون والثانية نوع ماليبو صالون".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرقنا باشرت بإشراف النقيب حسين سمير ضابط المركز بمهامها بإستخدام اجهزة القطع والفصل، فكانت الاضرار المادية جسيمة في كلتا العجلتين"، مبينا ان "الخسائر البشرية تمثلت باصابة اربعة مواطنين وانتشال جثة المتوفي وتم نقل المصابين والمتوفي في عجلات الاسعاف الى المستشفى".

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