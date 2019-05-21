وقال الجبوري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم قتل القيادي في داعش ابو غفران المدعو عايد مشعل محمد عوّاد الزبيدي مسؤول الامنية في ولاية نينوى والذي تقلد عدة مناصب في تنظيم داعش بضربة جوية قرب قرية ام جريس عندما كان يحاول دخول الحدود العراقية".



واضاف الجبوري، "كما تم قتل سبعة دواعش في نفق بضربة جوية في قرية حريش قرب منطقة عين الجحش غرب الموصل".



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كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات نينوى يعلن قتل ثمانية عناصر من 'داعش' بينهم قيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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