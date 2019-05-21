تقرير.. أبرز 5 مستبعدين من قائمة المنتخب المصري لأمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت قائمة المنتخب المصري الأولية التي أعلنها المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لـ"الفراعنة"، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية وجود العديد من الأسماء البارزة التي غابت عنها.

وكان أجيري قد أعلن قائمة تضم 25 لاعبا لخوض المعسكر المغلق بملعب برج العرب خلال الفترة المقبلة، قبل بدء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ يوم 21 يونيو/ حزيران المقبل، وتنتهي في 19 يوليو/تموز.





ويأتي محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي المعار إلى الوحدة، على رأس المستبعدين، رغم المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه السعودي في الموسم الحالي.

وشارك محمد عواد مع الوحدة في 30 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، واستقبلت شباكه خلالها 38 هدفا، بمعدل يزيد عن الهدف في كل مباراة، ليقود الفريق إلى احتلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وضم أجيري إلى القائمة كلا من محمود عبدالرحيم، جنش، حارس مرمى الزمالك، ومحمد الشناوي، حارس الأهلي، وأحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، بالإضافة إلى محمد أبوجبل، حارس سموحة.





وكان عبدالله جمعة، ظهير الزمالك، من بين علامات الاستفهام التي ثارت حول القائمة، لا سيما في ظل المستويات البارزة التي يقدمها مع "الفارس الأبيض" خلال الموسم الحالي.

وتحول صاحب الـ23 عاما إلى مركز الظهير الأيسر مع بداية الموسم الحالي تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، بعدما كان يلعب في مركز الجناح الأيمن، واعتبره الكثيرون أفضل ظهير مصري في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي.

واعتمد المدرب المكسيكي على أيمن أشرف، ظهير الأهلي، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع مع "المارد الأحمر"، وعمر جابر، ظهير بيراميدز، الذي يلعب بالقدم اليمنى، بالإضافة إلى أحمد أبوالفتوح، ظهير سموحة، الذي يلعب لفريق الشباب، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول عدم ضم جمعة للقائمة.





وجاء عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، من بين الأسماء التي أثار غيابها بعض التساؤلات، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها في الجزء الأكبر من مباريات الموسم الحالي.

ويعتبر صاحب الـ29 عاما من أبرز العناصر التي يعتمد عليها الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، في الموسم الحالي، وكان من الأسباب التي أعادت الفريق إلى صدارة الدوري المصري في الوقت الحالي.

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وشارك السولية في 34 مباراة بمختلف البطولات منذ بداية الموسم الحالي، ونجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4، بالإضافة إلى المجهودات الدفاعية الجيدة التي يقدمها في وسط الملعب.

وسيعتمد أجيري بشكل أساسي على محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، وطارق حامد، نجم الزمالك، وعلي غزال، لاعب فيرنس البرتغالي، الذي يلعب في الأصل كمدافع، بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، الذي يفتقد إلى الخبرات الدولية التي يتمتع بها السولية.





وعلى المستوى الهجومي كان محمود عبدالمنعم "كهربا"، جناح الزمالك، أبرز الأسماء الغائبة عن القائمة، رغم المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

ويعتبر كهربا أحد أبرز العناصر التي قادت الزمالك للتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز في بطولة الدوري المصري التي ينافس الزمالك على الفوز بها في الموسم الحالي.

كهربا شارك مع الزمالك في 25 مباراة بالدوري المصري، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفا وصناعة 10، بمعدل إسهام يقترب من الهدف في كل مباراة.

صاحب الـ25 عاما كان أيضا أحد أبرز العناصر التي شاركت مع "الفراعنة" في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، التي حصل فيها الفراعنة على المركز الثاني، وكان صاحب هدف التأهل إلى الدور نصف النهائي في شباك المغرب.

ويجيد نجم الزمالك في مركز المهاجم بالإضافة إلى قدرته على المشاركة كجناح، وهو المركز الذي استغله فيه المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال البطولة الماضية بسبب الإصابات التي ضربت المهاجمين، وهو ما يجعل من غيابه أكثر تأثيرا.





الغريب أن غياب كهربا لم يدفع المدرب المكسيكي إلى ضم رمضان صبحي، نجم الأهلي المصري، الذي يلعب في نفس المركز، والذي يقدم مستويات جيدة مع "المارد" الأحمر" منذ الانتقال إلى صفوفه في يناير/كانون الثاني الماضي.

رمضان صبحي انضم إلى الأهلي معارا حتى نهاية الموسم، ليشارك معه في 22 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 4، ليساهم في اعتلاء الفريق لصدارة الترتيب.

ويعتبر صبحي من أبرز العناصر التي اعتمد عليها كوبر كبديل لمحمود حسن تريزيجيه، نجم قاسم باشا التركي، خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، كما كان له دور بارز في كأس الأمم الأفريقية الماضية.

تريزيجيه هذه المرة سيكون اللاعب الوحيد الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر، في ظل قدرة عمرو وردة على اللعب في مركز صناعة اللعب بشكل أكبر.