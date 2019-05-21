الصدر يدعو لتظاهرات تجنيب العراق ويلات الحرب

دعا زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ إلى "تظاهرات حاشدة في عموم ​العراق​، باستثناء محافظة النجف لتجنيب ويلات الحرب المرتقبة"، مشيراً إلى ان "التظاهرة تأتي دعما لأمن العراق وسلمه، وإبعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ألا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع ​الحكومة​ بل الجميع بهذا الاتجاه".

ولفت إلى انه "حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله وفي مرحلة حرجة، وتجنيبه صراعات وأطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، ندعو أبناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة 24 أيار، الساعة 9 مساء، وكل في محافظته، يُستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة".