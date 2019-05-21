النيابة العامة السودانية:حراس رئيس المخابرات السابق يحولون دون اعتقاله

ذكر مكتب النائب العام السوداني أن "​النيابة العامة​ أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن ​حساب مصرفي​ لكن حراسه حالوا دون اعتقاله". وأكّد المكتب أن "قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط". يذكر أن ​الدولار​ يساوي 45 جنيهًا سودانيًا.

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