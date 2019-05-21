رئيس برلمان النمسا حدد الإثنين موعدا للتصويت على مذكرة لحجب الثقة عن كورتز

حدّد رئيس البرلمان النمسوي فولفغانغ سوبوتكا، تاريخ الإثنين 27 أيار الحالي، موعدًا للتصويت على مذكّرة لحجب الثقة قدّمتها المعارضة ضدّ المستشار سيباستيان كورتز، الّذي أضعفه انسحاب شركائه السابقين في اليمين المتطرف من الائتلاف الحكومي.
وأوضح "أنّه فضّل أن يتمّ النظر في هذه المذكرة بعد الانتخابات الأوروبية الأحد، من أجل نقاش هادئ".
ومنذ انهيار الائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف جراء شريط فيديو مسيء للزعيم القومي هاينز كريستيان شتراخه، تتسع الأزمة السياسية في النمسا وباتت تهدّد كورتز (32 عامًا).
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