السفير الروسي لدى طهران: روسيا لا تولي أي اهتمام بالحظر والتهديدات التي توجهها البلدان الغربية

أكد ​السفير الروسي​ لدى ​طهران​ لفان جاغاريان أن بلاده "لا تكتسب إذنًا من أحد سواءً ​اميركا​ أو غيرها في القيام بنشاطات التبادل وتوطيد العلاقات التجارية مع ​ايران​".

وأوضح جاغاريان، خلال اجتماع عقده مع ​محافظ​ كيلان شمال غرب ايران مصطفى سالاري، أن "​روسيا​ وقفت على الدوام الى جانب الشعب الايراني"، مشيرًا إلى أن "روسيا لا تولي أي اهتمام بالحظر والتهديدات التي توجهها البلدان الغربية".

ونوه الى "نمو حجم التبادل بين البلدين"، مؤكدًا أن "ايران لديها طاقات جيدة للغاية على مختلف الصعد وإن عمليات التبادل التجاري تثمر عن تحقيق التقدم الاقتصادي في كلا البلدين".