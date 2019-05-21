حفل إفطار رمضاني في الكونغرس الأميركي لأول مرة في التاريخ

أقام أعضاء مسلمون في الكونغرس الأميركي، حفل إفطار رمضاني بمبنى "الكابيتول"، في فعالية حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب، وموظفون في الكونغرس.
ونظم الحفل كل من إلهان عمر، ورشيدة طليب، وأندريه كارسون وهم أعضاء مسلمون في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بالاشتراك مع منظمة "مناصري المسلمين" المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية.
الوجبة التي خصصت للإفطار تكونت من التمر والأرز المتبل وشوربة اليقطين إضافة إلى سلطة وفواكه.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل إفطار في الكونغرس الأميركي، بينما ابتدع الرئيس الأسبق بيل كلينتون، تقليدًا بتنظيم إفطار سنوي في البيت الأبيض واستمر به الرؤساء المتعاقبين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقال العديد من الذين حضروا الحفل إنهم حضروا ليس فقط لدعم المسلمين، وإنما أيضا لدعم جميع من يواجهون تهديدات والاضطهاد في كل أنحاء العالم.
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