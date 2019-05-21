نبّه السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، إلى أنّ "مصادرة الولايات المتحدة الأميركية سفينة شحن كورية شمالية متّهمة بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، قد تكون لها عواقب على مستقبل العلاقات".
وشدّد خلال مؤتمر صحافي على أنّه "يجب على الولايات المتحدة أن تناقش هذا الأمر وتفكّر في العواقب الّتي قد تنتج من أعمال مشينة على مستقبل العلاقات الثنائيّة"، رافضًا تحديد ماهيّة هذه "العواقب". وأوضح أنّ "كلّ شيء رهن بالولايات المتحدة. سننظر إلى كلّ حركة لها في ما يتّصل بهذه الموضوعات".
ودعا السفير، واشنطن إلى "السماح بعودة السفينة إلى كوريا الشمالية"، الأمر الذي تدعو إليه روسيا بدورها.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة حذّر أميركا من عواقب مصادرتها سفينة شحن كورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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