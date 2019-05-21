وفد من الوطني الحر زار مركز القومي ووجه إليه دعوة لحضور مؤتمر حول أزمة النزوح

تسلمت عمدة التنمية المحلية وإدارة الشؤون ​البلدية​ والانتخابية في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ دعوة من لجنة البلديات المركزية في ​التيار الوطني الحر​، لحضور المؤتمر الذي تنظمه اللجنة تحت عنوان "ازمة ​النزوح​ ودور البلديات في حلها" برعاية رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​.

تسليم الدعوة، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من لجنة البلديات في "التيار الوطني الحر" إلى مركز "القومي"، ضم مدير مكتب نائب رئيس التيار للشؤون السياسية أمين يزبك، ممثل التيار في لقاء الأحزاب رمزي دسوم، نائب رئيس لجنة البلديات العميد سليمان يميّن، المسؤول عن متابعة الأقضية المهندس جوزيف خليفة، ومسؤولة التواصل مع الجهات المانحة د. صابرين عبد الخالق.

جرى خلال اللقاء بحث شؤون بلدية وعامة، وكان تأكيد مشترك على أهمية كل جهد يبذل في سبيل عودة ​النازحين السوريين​ الى بيوتهم ومناطقهم، وذلك لتحقيق أمرين متلازمين الأول رفع المعاناة عن النازحين، والثاني رفع الأعباء الاقتصادية التي تترتب على ​لبنان​ واللبنانيين نتيجة هذا النزوح.