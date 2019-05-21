أكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​ في حديث تلفزيوني له أن "اضرابنا له عدة أسباب وأهمها يتمثل بإعلانهم أنهم سيرفعون الحسومات التقاعدية من ستة الى تسعة بالمئة"، مشيراً الى أنه " اذا دخلنا ب​إضراب​ مفتوح سنأخذ بعين الاعتبار ​الطلاب​ الذين سيسافرون ووقعوا عقودا مع الخارج".

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كانت هذه تفاصيل خبر يوسف ضاهر: اذا دخلنا بإضراب مفتوح سنأخذ بعين الاعتبار الطلاب الذين سيسافرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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