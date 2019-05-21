الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 20 أيار 2019 الساعة 4:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:40 من فوق بلدة علما الشعب".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:15 من فوق البلدة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 18:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:50 من فوق بلدة كفركلا".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 20:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق البحر غرب بلدة الصرفند".
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