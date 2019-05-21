قائد الجيش ونائب وزير الدفاع الإيطالي بحثا بعلاقات التعاون وسبل دعم الجيش

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، نائب وزير الدفاع الإيطالي رافاييل فولبي (Raffaele VOLPI) بحضور السفير الإيطالي ​ماسيمو ماروتي​ (Massimo MAROTTI) والملحق العسكري العقيد ماسيميليانو سفورزا (Massimiliano SFORZA). وتمّ البحث في علاقات التعاون بين الجانبن وسبل دعم الجيش اللبناني.

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